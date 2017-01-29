Видео падения основателя клуба Soho Rooms с 20-го этажа

Последние минуты жизни одного из основателей клуба Soho Rooms Сергея Ткаченко попали на видео. На опубликованных кадрах видно, как мужчина пытается залезть обратно в квартиру, но срывается и падает с высоты 20-го этажа.

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