Диджей около десяти минут висел на карнизе
Известный диджей скончался в результате падения
Видео падения основателя клуба Soho Rooms с 20-го этажа
Судя по всему, ролик снимали жители соседнего дома, которые стали свидетелями трагедии. По всей видимости, у Ткаченко практически не было шансов выжить: он приземлился на крышу соседнего здания.
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Тем временем журналистам стали известны подробности личной жизни погибшего. Как оказалось, в ночь перед смертью Ткаченко и его девушка были в клубе. Близкие рассказали РЕН ТВ, что диджей планировал вскоре сыграть свадьбу.
После трагедии девушка Ткаченко сделала короткую запись в социальной сети Instagram. "Мой любимый человек погиб" – написала она.
Напомним, происшествие случилось днем 29 января. По предварительным данным, в ходе ссоры Ткаченко вылез за окно на карниз, чтобы напугать девушку, но не смог забраться обратно.
В течение десяти минут мужчина висел, держась за подоконник, пока силы не покинули его. По факту происшествия проводится проверка.
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