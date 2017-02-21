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Украинский депутат общается с богом через чуб

Михаил Гаврилюк (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press
Депутат Верховной рады Михаил Гаврилюк носит традиционный украинский чуб для связи с Богом. Об этом казак-майданщик заявил во время эфира программы "Откровения" на Первом национальном канале Украины.
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По его словам, украинский чуб – это своеобразная антенна для коммуникации с Богом. Более того, уверен депутат Верховной рады, столь своеобразный элемент внешнего вида позволит ему в дальнейшем избежать ада и попасть в рай.  "Я чуб отрастил для того, чтобы Бог видел своих среди чужих. Он смотрит – ага, с чубом, значит, это свой, а этот – не свой. Опа, этот, с чубом, может попасть в ад. Не нужно, чтобы он туда попал. Схватил, меня за чуб и вверх забрал", – поделился своими оригинальными мыслями с ведущей Гаврилюк.


Автор: Иван Поляков21 февраля 2017, 13:57

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