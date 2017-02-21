Украинский депутат общается с богом через чуб

Депутат Верховной рады Михаил Гаврилюк носит традиционный украинский чуб для связи с Богом. Об этом казак-майданщик заявил во время эфира программы "Откровения" на Первом национальном канале Украины.

По его словам, украинский чуб – это своеобразная антенна для коммуникации с Богом. Более того, уверен депутат Верховной рады, столь своеобразный элемент внешнего вида позволит ему в дальнейшем избежать ада и попасть в рай. "Я чуб отрастил для того, чтобы Бог видел своих среди чужих. Он смотрит – ага, с чубом, значит, это свой, а этот – не свой. Опа, этот, с чубом, может попасть в ад. Не нужно, чтобы он туда попал. Схватил, меня за чуб и вверх забрал", – поделился своими оригинальными мыслями с ведущей Гаврилюк.



