Девушку уволили за сексуальность после пяти минут работы

Госпереворот на Украине: февраль 14-го Умер Виталий Чуркин Побег Вороненкова и Максаковой Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Подробности убийства бородатой Кончиты
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Бузова и Тарасов сцепились на людях
партнеры
Среда 22 февраля
Лента новостей
14:46
Панайотов высказался о скандале с Бузовой
14:33
Беркова об украденном порно: Я буду искать этих уродов
14:32
Москвичку "незаметно" изнасиловали в подъезде
14:31
Дмитрий Тарасов: Лучше вообще не жить
13:45
Госдума подготовит базу для сноса "хрущевок"
13:39
На Урале 12-летний мальчик ранил ножом одноклассницу
13:38
Как Порошенко заставляет себя страдать по ночам
13:21
Друг Мары Багдасарян задержан за смертельное ДТП в Москве
13:02
В Москве ограбили физрука на Land Cruiser
12:58
Когда выйдет новый сезон "Шерлока"
12:50
Морг с телом Ким Чен Нама атаковали неизвестные
12:49
Захарова отчитала США за вбросы о смерти Чуркина
12:47
Трамп отменил все указы Обамы
12:46
Епифанцев смутил Кудрявцеву откровениями о сексе
12:46
Анну Калашникову развели на деньги
12:23
Россиянам прививается западная культура
12:23
Лучшие фильмы о настоящих героях
12:09
Галкин раскрыл двуличие Собчак (видео)
12:08
Актер Андрей Соколов потерялся в лесу
12:02
Как наказать насильника
11:56
Гонщице Маре Багдасарян светит полгода тюрьмы
11:45
Порошенко с телефоном опозорился на траурном молебне
11:22
Янукович пролил свет на главную загадку Майдана
11:22
Родившая Катя Гордон: Я чуть не померла
11:17
Водитель чудом избежал смерти под колесами автобуса (видео)
11:07
Макаревич отказался платить за выпускной дочери
10:54
С Байконура запущена последняя в истории ракета "Союз-У"
10:36
В центре Москвы пятеро мужчин изнасиловали двух уборщиц
10:35
В московской бане у путаны украли перстень за 1,5 миллиона
10:34
"Русский по духу" водитель поразил британцев
10:27
Юрий Стоянов: Я ору и ругаюсь матом
10:26
Чемпион мира протаранил машину с ребенком в Москве
09:59
Борис Джонсон в нелепых семейниках покорил британцев
09:58
Вдова сделала признание о Мурате Насырове
09:57
Садовое кольцо перекрыли из-за затопленного тоннеля
09:39
Из квартиры на юго-востоке Москвы украли 1500 пар носков
09:24
Лицом Шнурова занимались американские врачи
09:11
Путин завоевывает сердца американцев
09:10
ЕС требует от Сербии предать Россию
09:02
Володин прокомментировал проект расселения хрущевок
08:48
В инновационном центре "Сколково" произошел пожар
08:40
Мясной конфликт Лукашенко с Россией получил продолжение
08:38
Купальник Бузовой назвали половой тряпкой
08:35
C установлением причин смерти Чуркина возникли проблемы
08:34
Украина под шумок хочет нагадить России в ООН
07:50
В аварии на 49-м километре МКАД погибла женщина
22:01
Джоли вернула Питта в семью
21:59
Что нужно знать о брачных договорах
21:51
ЛУКОЙЛ окончательно сбежал с Украины
21:27
Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора"
21:23
Варшавское шоссе встало из-за выбоин
21:19
Лондону приснился взрыв российской бомбы в Арктике
21:03
Сколько москвичи заплатят за расселение хрущевок
20:56
Роженица скончалась от кесарева сечения в Подмосковье
20:54
Фигурант дела "Огней Москвы" впал в кому
20:44
Украинскому миллиардеру Фирташу пришел конец
20:23
Юлия Савичева родила сына
20:18
На юго-западе Москвы автомобилист сбил пешехода
20:05
Москву сковали 9-балльные пробки
19:48
Российских лыжников отстранили от чемпионата мира
19:42
В России резко рухнули цены на iPhone 7
19:30
Как выбрать брутальный подарок на 23 февраля
19:24
В центре Москвы инкассаторы угодили в ДТП
19:20
Яркие фото красавицы-жены Алиева
19:17
Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка
19:02
Как Москва избавлялась от хрущевок
18:55
Программист из Перми создал терминатора (видео)
18:54
Киев нелепо оправдался за нападки на Чуркина
18:40
У Бородиной серьезные проблемы со здоровьем
18:27
Помощник об уходе Александра Васильева из "Модного приговора"
18:23
Никита Михалков попал в новый скандал
18:11
"Толстые" и "страшные" стюардессы обвинили "Аэрофлот" в дискриминации
18:01
В Москве возмутились русофобом Трампа
17:45
Порошенко рисуется перед Трампом
17:34
Под Москвой случилось смертельное ДТП
17:32
Опиум для народа нашли в ядовитых улитках
17:21
Три необычных рецепта блинов на Масленицу
17:09
Ученые в панике из-за неожиданного открытия в космосе
17:09
Новый ведущий "Модного приговора" об "исчезновении" Васильева
17:05
Борющаяся с раком певица облысела
16:45
Lada Vesta пробилась на немецкий рынок
16:34
Киев испугался экологической катастрофы
16:28
Фадеев рассказал о родах Савичевой
16:13
Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой
16:12
Лучшие фильмы премии "Оскар" за полторы минуты
16:12
Путин поручил снести все хрущевки в Москве
16:06
Александра Васильева убрали из "Модного приговора"
16:03
В Москве загорелась детская школа искусств (видео)
15:57
Трамп покопался в грязном белье Порошенко
15:56
Казаченко стал безработным после скандала с женой
15:52
Путин посмертно наградил орденом Виталия Чуркина
15:52
Зачем россиян хотят ограничить в "наличке"
15:47
Как сейчас выглядит 52-летняя Ветлицкая
15:41
Госдума проведет ревизию устаревших законопроектов
15:34
Сексуальная чиновница показала роскошную жизнь
15:27
Вологжанин случайно заживо сжег двух человек
15:24
Продюсер Стоцкой заговорила об избиении
15:23
Шаман назвал причину смерти Януковича-младшего
15:06
Исчезнувший сноубордист прятался от жены
15:03
Захарова приструнила Киев за насмешки над Чуркиным
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин поручил снести все хрущевки в Москве
Друг Мары Багдасарян скрылся в больнице после смертельного ДТП
Пелагею назвали "никакой вокалисткой"
Кушанашвили больно от увольнения Корчевникова
Макаревич отказался платить за выпускной дочери
Александра Васильева убрали из "Модного приговора"
Общество

Девушку уволили за сексуальность после пяти минут работы

Фото: GLOBAL LOOK press/chromorange
Внештатного сотрудника телекомпании UNIT TV Эмму Халс уволили в первый же рабочий день. По словам девушки, руководство отказалось от ее услуг из-за чрезмерной сексуальности.
прочитано 4901 раз

Менеджер телекомпании отправил девушку обратно домой спустя пять минут после начала выполнения первого редакционного задания, сообщает The Sun. Девушка отметила, что "была поражена и не знала, что ей делать дальше".

По словам Эммы Халс, она получила от менеджера сообщение, что редакция "более не нуждается" в ее услугах. В телефонном разговоре мужчина сказал, что ее место на подиуме, а не в офисе. После этого он предложил девушке сходить куда-нибудь выпить.

Журналистка отметила, что она пришла на работу в брюках и блузке, в ее внешнем виде "не было ничего неподобающего". Единственным отступлением от типичного офисного стиля был чересчур яркий цвет помады.

Руководство UNIT TV подтвердило увольнение красивой сотрудницы, сообщает Daily Mail. Владелец телекомпании Адам Лаквелл заявил, что редакции пришлось отказаться от услуг Эммы Халс из-за "ощущения, что она плохо подходит" для канала. При этом он отметил, что ряд совершенных ею поступков "шел вразрез с редакционной политикой компании". 

Девушка, в свою очередь, рассказала, что прежде у нее не возникало проблем с работодателями из-за внешности. "Более того, работники креативной сферы должны быть вольны надевать то, что они хотят", – заявила Эмма Халс. Она пришла к выводу, что могла быть лишь временным развлечением для руководства UNIT TV.

Автор: Константин Улюкаев20 февраля 2017, 16:54

комментарии

Политика

Испуганный Порошенко заявил о скорой войне с Россией
Морг с телом Ким Чен Нама атаковали неизвестные
Захарова отчитала США за вбросы о смерти Чуркина
Как Порошенко заставляет себя страдать по ночам

Шоу-бизнес

Панайотов высказался о скандале с Бузовой
Беркова об украденном порно: Я буду искать этих уродов
Дмитрий Тарасов: Лучше вообще не жить
Ольга Бузова: После расставания с Тарасовым начался ад

Проишествия

Москвичку "незаметно" изнасиловали в подъезде
Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора"
В центре Москвы пятеро мужчин изнасиловали двух уборщиц
Жена безумного москвича рассказала о захвате семьи

Lifestyle

Когда выйдет новый сезон "Шерлока"
Лучшие фильмы о настоящих героях
Никита Михалков попал в новый скандал
Три необычных рецепта блинов на Масленицу
Шоу-бизнес

Вдова сделала признание о Мурате Насырове

Бывшая супруга рассказала об экспертизе крови артиста
Шоу-бизнес

Галкин раскрыл двуличие Собчак (видео)

Юморист высказался о сути светской львицы
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов: Лучше вообще не жить

Футболист высказался о недавней публичной стычке с бывшей женой Ольгой Бузовой
Шоу-бизнес

Беркова об украденном порно: Я буду искать этих уродов

У звезды фильмов для взрослых украли интимные видео

Гороскоп

Юлия Савичева родила сына
Кабо посоветовали уберечь сына от семейных разборок
Астрологический прогноз с 20 по 26 февраля 2017 года
Гипнотизер раскрыл сущность Марии Захаровой

Фоторепортажи

Звездой показа стала больная модель
Как после пластики менялась Вера Алентова
Тимати схватил Собчак за горло
75-летняя Тамара Москвина тряхнула стариной

Спорт

Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка
Российских лыжников отстранили от чемпионата мира
Вдова чемпиона мира рассказала о его последней ночи
Фетисов оценил шумиху вокруг американского паспорта Буре

Регионы

Роженица скончалась от кесарева сечения в Подмосковье
Лучшие российские регионы по качеству жизни
Исчезнувший сноубордист прятался от жены
Уральская школьница хрустнула огурцом громче сирены
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru