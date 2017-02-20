Девушку уволили за сексуальность после пяти минут работы

Внештатного сотрудника телекомпании UNIT TV Эмму Халс уволили в первый же рабочий день. По словам девушки, руководство отказалось от ее услуг из-за чрезмерной сексуальности.

Менеджер телекомпании отправил девушку обратно домой спустя пять минут после начала выполнения первого редакционного задания, сообщает The Sun. Девушка отметила, что "была поражена и не знала, что ей делать дальше".

Публикация от Emma Hulse (@hulseemma) Фев 16 2017 в 3:23 PST

По словам Эммы Халс, она получила от менеджера сообщение, что редакция "более не нуждается" в ее услугах. В телефонном разговоре мужчина сказал, что ее место на подиуме, а не в офисе. После этого он предложил девушке сходить куда-нибудь выпить.

Публикация от Emma Hulse (@hulseemma) Фев 9 2017 в 8:05 PST

Журналистка отметила, что она пришла на работу в брюках и блузке, в ее внешнем виде "не было ничего неподобающего". Единственным отступлением от типичного офисного стиля был чересчур яркий цвет помады.

Публикация от Emma Hulse (@hulseemma) Янв 16 2017 в 4:50 PST

Руководство UNIT TV подтвердило увольнение красивой сотрудницы, сообщает Daily Mail. Владелец телекомпании Адам Лаквелл заявил, что редакции пришлось отказаться от услуг Эммы Халс из-за "ощущения, что она плохо подходит" для канала. При этом он отметил, что ряд совершенных ею поступков "шел вразрез с редакционной политикой компании".

Публикация от Emma Hulse (@hulseemma) Янв 14 2017 в 5:15 PST

Девушка, в свою очередь, рассказала, что прежде у нее не возникало проблем с работодателями из-за внешности. "Более того, работники креативной сферы должны быть вольны надевать то, что они хотят", – заявила Эмма Халс. Она пришла к выводу, что могла быть лишь временным развлечением для руководства UNIT TV.

Публикация от Emma Hulse (@hulseemma) Ноя 27 2016 в 2:51 PST