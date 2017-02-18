"Желтый" уровень опасности объявлен в московском регионе

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погоды. В столичном регионе на 19 февраля объявлен "желтый" уровень опасности. По данным Гидрометцентра, ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

"Желтый" – третий из пяти уровней опасности. Его объявляют, когда погода считается потенциально опасной для людей.