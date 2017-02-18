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"Желтый" уровень опасности объявлен в московском регионе

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Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погоды. В столичном регионе на 19 февраля объявлен "желтый" уровень опасности. По данным Гидрометцентра, ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

"Желтый" – третий из пяти уровней опасности. Его объявляют, когда погода считается потенциально опасной для людей.

18 февраля 2017, 18:41

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