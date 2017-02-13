Путин назначил главу спецназа Росгвардии

Президент России Владимир Путин произвел ряд кадровых перестановок в центральном аппарате Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии). Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.
Согласно тексту документа, главой спецназа Росгвардии стал генерал-майор Василий Федорук, передает Lenta.ru. Ранее высокопоставленный военный занимал должность начальника разведки и заместителя командующего Объединенной группировки внутренних войск на Северном Кавказе.
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