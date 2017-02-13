Рестлер поставил рекорд по забиванию гвоздей головой
Новый рекорд был зафиксирован в ходе записи выпуска итальянского телешоу. Чтобы не повредить голову, рестлер наклеил на лоб специальную прокладку.
Кости черепа спортсмена втрое толще, чем у обычного человека, что позволяет ему делать невероятные вещи. Например, Ферраро является рекордсменом по количеству разбитых о голову бетонных блоков за три минуты (45 штук), передает Lenta.ru.
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