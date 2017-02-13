Рестлер поставил рекорд по забиванию гвоздей головой

Специалисты Книги рекордов Гиннесса зафиксировали новое достижение в Италии. Профессиональный борец Джон Ферраро забил головой 38 гвоздей за три минуты.

Новый рекорд был зафиксирован в ходе записи выпуска итальянского телешоу. Чтобы не повредить голову, рестлер наклеил на лоб специальную прокладку.

Кости черепа спортсмена втрое толще, чем у обычного человека, что позволяет ему делать невероятные вещи. Например, Ферраро является рекордсменом по количеству разбитых о голову бетонных блоков за три минуты (45 штук), передает Lenta.ru.