Москвичей предупредили о метели

Синоптики прогнозируют метель и облачную погоду 13 февраля, передает сетевое издание m24.ru. Местами возможно образование гололедицы. Днем температура воздуха установится на отметках -4...-5, ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России. Уже во вторник, 14 февраля, воздух прогреется до 0, возможно потепление до 2 градусов. Может идти мокрый снег.