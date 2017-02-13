Полиция отыскала "похищенную" но востоке Москвы девушку

Вечером 12 февраля в полицию поступило сообщение от обеспокоенного очевидца. Он видел, как на 15-й Парковой улице неизвестные грубо усадили девушку в автомобиль и скрылись. Стражи порядка приступили к проверке информации.

"По приметам данный автомобиль был найден. В нем находились трое мужчин и девушка. Никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было", – цитирует РИАМО представителя пресс-службы столичного главка МВД России.