На протест против правительства Румынии вышли десятки тысяч человек

В Бухаресте с новой силой вспыхнули протесты, направленные против правительства Румынии, передает РИА ФАН. В центре города собрались порядка 50 тысяч человек. Они заблокировали государственные учреждения и скандируют: "Мы хотим работать, а не охранять вас!" Около 22:00 мск все протестующие единовременно подняли над головами листы цветной бумаги так, чтобы с высоты это выглядело как национальный флаг.

Требованием митингующих была отмена поправок в Уголовный кодекс, освобождающих из тюрем осужденных за коррупцию сторонников правящей партии. Однако после того как кабинет министров пошел на уступки, волнения продолжились: теперь речь идет о недовольстве общей политикой правительства Румынии.