Украинского политика застали за постыдным занятием

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко стал героем интернета. Парламентарий вылизывал тарелку.

Курьезное видео опубликовал бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов на своей странице в Facebook. Он снабдил ролик подписью: "Установил оперативный контроль над депутатами Народного Фронта. В первой половине дня вроде ничего не украли – были заняты изысканным кушаньем".

Видимо, кушанье действительно было "изысканным" – на кадрах видно, как Антон Геращенко откладывает в сторону японские палочки и начинает слизывать остатки "кушаний" языком. Ролик со странным поведением депутата посмотрели уже 118 тысяч раз. Комментаторы вовсю потешаются над народным избранником: "За ушами трещит", "Гляди и палочки проглотит", "Что ж без хлебушка".