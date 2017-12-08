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Общество

Украинского политика застали за постыдным занятием

Антон Геращенко. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7
Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко стал героем интернета. Парламентарий вылизывал тарелку. 
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Курьезное видео опубликовал бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов на своей странице в Facebook. Он снабдил ролик подписью: "Установил оперативный контроль над депутатами Народного Фронта. В первой половине дня вроде ничего не украли – были заняты изысканным кушаньем".

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Видимо, кушанье действительно было "изысканным" – на кадрах видно, как Антон Геращенко откладывает в сторону японские палочки и начинает слизывать остатки "кушаний" языком. Ролик со странным поведением депутата посмотрели уже 118 тысяч раз. Комментаторы вовсю потешаются над народным избранником: "За ушами трещит", "Гляди и палочки проглотит", "Что ж без хлебушка". 

Автор: Михаил Войцеховский8 декабря 2017, 21:34

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