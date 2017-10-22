Савченко устроила дикие танцы под Верку Серючку
Надежда Савченко, которая стремительной кометой ворвалась на политический небосклон Украины после возвращения из России, несколько сбавила обороты и перестала появляться в новостях со скандальными заявлениями. Теперь украинцы следят за тем, как одевается народный депутат и как она зажигает на закрытых вечеринках "для своих".
Гости празднования 50-летнего юбилея украинского журналиста Дмитрия Гордона сняли дикие танцы, которые устроила Надежда Савченко во время выступления Верки Сердючки со своим хитом "Я иду такая вся...". Некоторые выразили уверенность, что так отплясывать возможно только под воздействием горячительных напитков.
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