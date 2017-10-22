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Общество

Савченко устроила дикие танцы под Верку Серючку

Верка Сердючка и Надежда Савченко. Фото: Dni.Ru
В Сети появилось видео, снятое. как утверждается, на праздновании 50-летия украинского журналиста Дмитрия Гордона. На записи видно, как депутат Верховной рады Украины в числе прочих гостей отчаянно пляшет под хит Верки Сердючки "Я иду такая вся...".
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Надежда Савченко, которая стремительной кометой ворвалась на политический небосклон Украины после возвращения из России, несколько сбавила обороты и перестала появляться в новостях со скандальными заявлениями. Теперь украинцы следят за тем, как одевается народный депутат и как она зажигает на закрытых вечеринках "для своих".

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 Надежда Викторовна Савченко

Надежда Викторовна Савченко депутат Верховной рады Украины

Гости празднования 50-летнего юбилея украинского журналиста Дмитрия Гордона сняли дикие танцы, которые устроила Надежда Савченко во время выступления Верки Сердючки со своим хитом "Я иду такая вся...". Некоторые выразили уверенность, что так отплясывать возможно только под воздействием горячительных напитков.

Автор: Геннадий Куприянов22 октября 2017, 10:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как становилась женщиной Надежда Савченко

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