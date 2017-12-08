Туристы из России устроили давку в аэропорту Пхукета

В Сети появилось видео из аэропорта Пхукета. На записи видно, что из-за большого числа туристов из России в зале ожидания воздушной гавани образовалась давка.

Несколько сотен пассажиров рейсов N4-2486 Пхукет – Петербург и N4-2478 Пхукет – Москва приехали в аэропорт на два часа раньше требуемого срока, из-за чего в терминале образовалась давка, передает портал 78.ru. Причиной стало то, что оба рейса были перенесены, однако сообщить отдыхающим об этом забыли. Посадка должна была начаться в 03:20 мск, однако к пяти утра так и не была объявлена.