РЖД разрешила вечный спор о верхних полках в поездах

Долгая дискуссия вокруг того, кому принадлежит нижняя полка в поездах, завершена. В РЖД заявили, что пассажир с билетом на верхнюю полку имеет право посидеть внизу только с согласия соседа по купе.

Тянущийся очень давно в соцсетях и на форумах спор разрешился благодаря пользователю Pikabu с ником unne. Он решил обратиться с эти вопросом к самим железнодорожникам.

Ответ заявитель получил на официальном бланке. Как следовало из письма, согласно правилам перевозок пассажиров, каждый из них имеет право занимать место, указанное в его билете.

"Проезд иных лиц на оплаченных пассажиром местах не допускается. Приобретая билет, пассажир вступает в договорные отношения с АО "ФПК" и соглашается на условие проезда в поезде дальнего следования именно на верхней полке. Следовательно, право находиться на нижнем месте, оплаченном другим пассажиром, без его согласия отсутствует", – пояснили авторы письма. И добавили, что на размещение багаж под нижней полкой этот пассажир тоже имеет преимущественное право.

Поначалу спор пользователей разгорелся с новой силой. ЛДюбители ездить на нижних местах, к примеру, писали: "А люди с верхних все время почему-то уверены, что у них чуть ли не двухместный билет. Я тоже езжу только на нижних и не понимаю, почему должна терпеть полдня соседа сверху. Я и полежать хочу, и поспать. Я понимаю, сесть поесть, но не весь день же".

"Отлично. Теперь бабка с ребенком может официально выкупить два нижних места и устроить террор в отдельно взятом купе. А ты ей сверху носками воняешь и печеньем крошишь. Романтика", – рисует картины будущего Ltkostenko.

Инициатора запроса unne ответ РЖД удивил. По его словам, если с использованием мест хранения все ожидаемо, то информация о том, что пассажир с верхней полки вообще не имеет права находиться на нижней без согласия соседа заставляет задуматься. Пользователь попросил "нижних" пассажиров все же не злоупотреблять положением. Надо дать возможность "верхолазам" воспользоваться столом – хотя бы, чтобы поесть.