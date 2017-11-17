В Москве хотят построить два новых вокзала

Столичные власти задумались о строительстве двух новых железнодорожных вокзалов. Транспортные узлы могут появиться на станциях Царицыно и Каланчевская, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Реализация инициативы возможна при проведении работ по созданию сквозных маршрутов электричек, которые свяжут все девять направлений железной дороги. Чиновники обсудят идею с РЖД и примут решение с учетом пожеланий местных жителей, передает сетевое издание m24.ru.