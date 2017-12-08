Текст молитвы "Отче наш" предложили изменить

Работа переводчиков Библии не нравится Папе Римскому Франциску. Понтифик предложил изменить текст молитвы "Отче наш".

Перевод Священного Писания на английский и некоторые другие языки не совсем точен, решил Папа Римский. По мнению понтифика, из текста молитвы "Отче наш" следует, что Бог якобы провоцирует человека на искушение, поэтому в него надо внести изменения.

Франциск уточнил, что ему не нравятся отдельные строчки в переводах, особенно в английском. Он уверен: из-за неверного изложения можно прийти к выводу, что "Бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет".

Понтифик похвалил Францию, где уже скорректировали Священное Писание, изменив фрагмент так, чтобы он звучал следующим образом: "не позволь нам поддаться искушению". Такая трактовка оставляет ответственность за решение на человеке, а не на Боге, уверен Франциск.

Эксперты отметили, что, согласно Евангелиям от Матфея и от Луки, слова молитвы "Отче наш" произнес Иисус Христос в ответ на просьбу учеников научить их молиться. Кроме того, ее текст в разных Евангелиях отличается. По мнению библеистов, языком, на котором Иисус произнес молитву, был галилейский диалект арамейского языка. Текст на этом языке давно утрачен, а самые древние его версии написаны на древнегреческом койне.

Недавно 80-летний понтифик в эфире итальянского телеканала признался, что несколько раз засыпал во время молитвы. Однако Франциск не видит в этом ничего страшного. Папа Римский рассказал, что во время молитвы ощущает себя ребенком на руках отца, а это способствует дремоте. Он заметил, что святая Тереза тоже засыпала во время молитвы и даже считала, что Богу это нравится, пишет Life.ru.