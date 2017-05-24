Папа обрадовал скорбную Меланью

Cтало известно, почему первая леди США Меланья Трамп и первая дочь США Иванка Трамп не стали нарушать дресс-код во время визита американского президента Дональда Трампа в Ватикан. И жена, и дочь главы государства пришли на встречу с папой Римским Франциском с покрытыми головами и в черных платьях с длинными рукавами.
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