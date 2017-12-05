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Общество

Как заработать миллионы до 30 лет

Петр Осипов. Фото: из личного архива
Современную молодежь упрекают в инфантилизме. Однако среди них есть немало тех, кто делает спринтерский карьерный рывок в достаточно юном возрасте. К такой молодежи относится и создатель компании "Бизнес-Молодость" Петр Осипов. В интервью Dni.ru он рассказал о том, как в свои 30 лет стал миллионером.
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Как Вам пришла идея такого проекта?

Идея пришла следующим образом. Мы жили в небольшом городе Чебоксары, понимали, что у нас есть два пути: бизнес-карьера или государственная служба. Мы пробовали что-то, но не было ощущения, что мы можем реализовать все свои цели и мечты на этом пути. Второе – путь государственной службы тоже был с непонятными перспективами. А все, что мы видели, что касалось относительно обучения бизнесу – это очень много иностранных умных слов, но за ними мы не видели, как можно конкретно это применить на практики и использовать для того, чтобы это давало результат. Перепробовав много чего, мы поняли, что нам необходим какой-то новый путь, который бы позволил нам заниматься тем, что у нас хорошо получается, что нам нравится и при этом зарабатывать деньги. То есть найти способ самовыражения, который был бы при этом полезен другим людям. И когда мы сказали молодежи о том, что непосредственно ты можешь делать результат не в почтенном возрасте, а когда ты юный, когда ты молодой, так родилась идея проекта "Бизнес молодость". Мы объединили все свои маркенговые компетенции, бизнес-опыт свой и все свои следования. И вот, в 21 год основали на таком своем небольшом опыте, который был, этот проект, который стал основной платформой для нашего развития дальше.

Будучи школьником Вы подрабатывали дворником?

Да, это правда. В 12 лет я со своим другом начал работать дворником. Его бабушка была директором магазина и нас взяли мести двор перед магазином каждый день. Оплата была 10 рублей в день. Конечно, это было, наверно, больше для бабушки – занять внука, но для меня это послужило реально большим рывком. Я осознал, что могу влиять на свою жизнь и делать какой-то результат, затрачивая определенные усилия. Все это было летом и с этого момента, в свои 12-13 лет я не пропускал никаких каникул. Я на всех каникулах работал. В 10-11 классе я учился и работал менеджером по продажам в рекламном агентстве в своем городе. Относительно свободный график позволял мне и работать, и готовиться к экзаменам. Так постепенно я начал совмещать работу и учебу. Также во время учебы в институте я тоже все время работал и после того, как окончил вуз основал свое дело, свой бизнес.

Ваши родители помогали Вам стартовым капиталом?

Да, помогали. Когда я приехал в Москву учиться, первые два месяца мне родители высылали по пять тысяч рублей. После этого я уже начал работать сам и эти деньги не понадобились, так как я мог обеспечивать себя сам. Вот весь капитал десять тысяч рублей, которые мне присылали два месяца подряд.

Какой Ваш идеал красоты?

Мой идеал красоты – это красота, идущая изнутри человека, когда он наслаждается тем, что делает, тем, как он делает и может через свою деятельность дарить красоту и добро другим людям. Делает это органично. Когда человек живет из позиции естественного способа самовыражения, когда у него получается выразить себя и при этом сделать так, чтобы его способ естественного самовыражения был полезен другим людям, – вот это самая большая для меня красота.

Вы завистливый человек?

Я ловлю себя на мысли, что действительно часто завидую другим людям, смотря, что у них получается что-то лучше, чем у меня и в такие моменты понимаю, что это не самое хорошее чувство, что это зона моей слабости, над которой мне еще нужно работать. Потому что человек, который себя полноценно выражает, не может завидовать. Потому что он не сравнивает себя с другими, а сравнивает себя только с самим собой. Я, как и любой другой человек, не идеален и тоже завидую и не всегда белой завистью, но стараюсь с этим работать.


5 декабря 2017, 12:17

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