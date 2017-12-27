"Охотный Ряд" закроют в новогоднюю ночь‍

Выход в город со станции метро "Охотный Ряд" закроют 1 января до 03:00 мск. Решение принято в связи с проведением концерта на Красной площади, сообщает Twitter-аккаунт столичной подземки.



"Выход в город со станции "Охотный Ряд" до 03:00 будет осуществляться только по специальным пропускам. Для выхода в город пассажирам рекомендуется пользоваться станциями "Китай-город", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Новокузнецкая", – отметили в пресс-службе метро.