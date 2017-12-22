Жена родила двойню безногому и безрукому певцу Нику Вуйчичу

Американский писатель, певец и оратор Ник Вуйчич, который родился без рук и ног, сообщил радостную новость. Он стал отцом двойняшек.

О счастливом событии в своей семье Вуйчич рассказал на своей странице в Facebook, выложив фото новорожденных дочерей и супруги. При этом он поблагодарил своих поклонников.

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"Спасибо каждому, кто молился за нас, спасибо за вашу любовь! Малышки Оливия и Элли родились прямо в мамин день рождения. Каждая весит чуть больше двух килограммов. Канаэ и девочки чувствуют себя прекрасно. Спасибо, Господи!" – цитирует Вуйчича Life.ru. О том, что станет отцом двойняшек, Ник объявил в июне этого года . В семье уже есть два сына – Киеси Джеймс и Деян Леви. На Канаэ Мияхаре певец женился в 2012 году.

Напомним, Ник Вуйчич родился в 1982 году в Мельбурне с редким генетическим заболеванием. У мужчины нет конечностей. Сейчас он успешный оратор, автор нескольких бестселлеров, певец. Россия стала 55-й страной, которую Вуйчич посетил со своими выступлениями. В марте 2015-го в Москве и Санкт-Петербурге он прочитал лекцию "Жизнь без границ", а в апреле принял участие в ток-шоу "Сегодня вечером с Андреем Малаховым" на Первом канале. Еще через год Вуйчич снялся в двух выпусках программы "Пусть говорят".