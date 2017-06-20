Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню

Американский писатель, певец и оратор Ник Вуйчич, который родился без рук и ног, сообщил радостную новость. В его семье ожидается пополнение.

По словам Ника, его жена Канаэ беременна двойней. Исполнитель станет отцом в третий и четвертый раз, поскольку у супругов уже есть два сына – Киеси Джеймс и Деян Леви.

"С Днем отца всех отцов! Сегодня был особенный день для меня, после того как мы недавно обнаружили нечто необычное! Спасибо за ваши молитвы за нашу растущую семью! Бог – это хорошо!" – отметил Вуйчич 18 июня на своей странице в Facebook. Запись прочитали 877 тысяч человек.

Ник Вуйчич родился в 1982 году в Мельбурне с редким генетическим заболеванием – у него отсутствуют конечности. В 19 лет он впервые публично рассказал, как справился с насмешками окружающих. Теперь Вуйчич – певец, успешный оратор и автор нескольких бестселлеров. Заболевание не помешало Нику обрести личное счастье: в феврале 2012 года он женился на Канаэ.

Happy Birthday to my amazing wife Kanae!! May God give you all the desires of your heart this coming year and thank you for being my best friend and an incredible mother to our boys!! #HappyBirthday #Blessed Публикация от Nick Vujicic (@nickvujicic) Дек 20 2016 в 9:33 PST

Россия стала 55-й страной, которую Вуйчич посетил в качестве мотивационного оратора. В марте 2015-го в Москве и Санкт-Петербурге он прочитал лекцию "Жизнь без границ", а в апреле принял участие в ток-шоу "Сегодня вечером с Андреем Малаховым" на Первом канале. Еще через год Вуйчич снялся в двух выпусках программы "Пусть говорят".