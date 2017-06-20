Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню
По словам Ника, его жена Канаэ беременна двойней. Исполнитель станет отцом в третий и четвертый раз, поскольку у супругов уже есть два сына – Киеси Джеймс и Деян Леви.
"С Днем отца всех отцов! Сегодня был особенный день для меня, после того как мы недавно обнаружили нечто необычное! Спасибо за ваши молитвы за нашу растущую семью! Бог – это хорошо!" – отметил Вуйчич 18 июня на своей странице в Facebook. Запись прочитали 877 тысяч человек.
Ник Вуйчич родился в 1982 году в Мельбурне с редким генетическим заболеванием – у него отсутствуют конечности. В 19 лет он впервые публично рассказал, как справился с насмешками окружающих. Теперь Вуйчич – певец, успешный оратор и автор нескольких бестселлеров. Заболевание не помешало Нику обрести личное счастье: в феврале 2012 года он женился на Канаэ.
Россия стала 55-й страной, которую Вуйчич посетил в качестве мотивационного оратора. В марте 2015-го в Москве и Санкт-Петербурге он прочитал лекцию "Жизнь без границ", а в апреле принял участие в ток-шоу "Сегодня вечером с Андреем Малаховым" на Первом канале. Еще через год Вуйчич снялся в двух выпусках программы "Пусть говорят".
На Ладожском озере лодка с детьми попала в шторм
Телеведущая дала откровенное интервью
Успешный оратор сообщил радостную новость в Facebook
Актер поделился старыми совместными фото