42-летняя бабушка родила 20-го ребенка

Роды у жительницы Иерусалима стали 19-ми по счету, поскольку один раз она произвела на свет близнецов. Семья женщины исповедует религию, предполагающую стремление к большому потомству – ультраортодоксальный иудаизм – харедим.

Известно, что роды проходили несколько часов, и окончились без осложнений. Израильские медики заверили, что малыш абсолютно здоров, хорошо чувствует себя и мать.

О плодовитой женщине известно мало, поскольку она принципиально не общается с прессой и не хочет афишировать свое имя, сообщает Eg.ru. Примечательно, что израильтянке, имеющей 20 детей, недавно исполнилось только 42 года.

При это у некоторых из них уже есть свои наследники. Так что рожала женщина, уже будучи неоднократно бабушкой. Сообщается, что у значительной части семей, исповедующих харедим, в среднем семь-восемь детей.

Как ранее писали Dni.Ru, необычный ребенок появился на свет во Флориде (США) – там родилась девочка весом 6,1 килограмма. Живот у Крисси Корбитт был настолько большим, что врачи ожидали увидеть по меньшей мере двойню. Сделав кесарево сечение, они сильно удивились – младенец был один.

Напомним, в США произошел еще один редкий случай рождения. У семейной пары, безуспешно пытавшейся 17 лет зачать ребенка, появились на свет сразу шестеро детей – три мальчика и три девочки. Малыши родились чуть раньше срока, но чувствуют себя хорошо.