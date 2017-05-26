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Общество

У бесплодной пары родились сразу шестеро детей

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Kavashkin
У семейной пары, безуспешно пытавшейся 17 лет зачать ребенка, родились сразу шестеро детей. Малыши появились чуть раньше срока, но чувствуют себя хорошо.
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Событие произошло в больнице Ричмонда. Три мальчика и три девочки, появившиеся на свет на тридцатой неделе, живы, здоровы и чувствуют себя, по словам врачей, хорошо, сообщает The Washington Рost. 

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Новорожденным помогали появиться на свет четыре десятка медиков. Было принято решение сделать кесарево сечение. При рождении малыши весили от 700 граммов до чуть больше килограмма. Сейчас новорожденные находятся в отделении интенсивной терапии. Счастливая мама, по словам Шир Поллард, пресс-секретаря медучреждения, принимает "весьма активное участие" в уходе за младенцами, пишет РИА ФАН.

"С этой беременностью мы должны были с нашими коллегами справиться с одновременным рождением шести недоношенных детей", – говорит акушер Сьюзен Ланни.  

Родители избегают контактов с прессой. Однако журналистам передали слова Аджиболы: она надеется, что "когда дети вырастут, самый маленький из них сможет спросить: "Я был такой крохой?" – и посмотрит на меня".

Семья выходцев из Нигерии согласилась попозировать для больничного архива. Счастливые родители улыбаются и прижимают к себе своих малышей. 

Шестеро детей одновременно рождаются весьма редко. Так, в США в 2015 году из примерно четырех миллионов новорожденных только в 24 случаях на свет появились пятеро близнецов, – добавляют The Washington Рost. 

Автор: Алексей Минин26 мая 2017, 10:10

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