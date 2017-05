У бесплодной пары родились сразу шестеро детей

Событие произошло в больнице Ричмонда. Три мальчика и три девочки, появившиеся на свет на тридцатой неделе, живы, здоровы и чувствуют себя, по словам врачей, хорошо, сообщает The Washington Рost.

Новорожденным помогали появиться на свет четыре десятка медиков. Было принято решение сделать кесарево сечение. При рождении малыши весили от 700 граммов до чуть больше килограмма. Сейчас новорожденные находятся в отделении интенсивной терапии. Счастливая мама, по словам Шир Поллард, пресс-секретаря медучреждения, принимает "весьма активное участие" в уходе за младенцами, пишет РИА ФАН.

"С этой беременностью мы должны были с нашими коллегами справиться с одновременным рождением шести недоношенных детей", – говорит акушер Сьюзен Ланни.

Mom hopes "for the smallest of my six children to grow up and say, 'I was so small, and look at me now.'"https://t.co/bKXU7JIeRQ