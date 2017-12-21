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Общество

Госдума защитила диких животных от растерзания собаками

Фото: GLOBAL LOOK press/John Daniels
Нижняя палата парламента в четверг, 21 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об особенностях дрессировки охотничьих собак и птиц. Документ налагает запрет на контактные способы тренировки животных.

Продолжение: Володин: Россия соблюдет принцип взаимности при ответе на санкции США
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Нормативно-правовой акт предлагает сделать натаскивание собак на дичь более гуманным, исключив физический контакт между животными. Теперь владельцы притравочных станций будут обязаны устанавливать ограждения из сетки или стекла. Это позволит защитить от травм как диких животных, так и самих охотничьих собак.

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В законопроекте отмечается, что отсутствие нормативов по содержанию животных ведет к серьезным деструктивным последствиям: они содержатся в тесных клетках, зачастую не могут двигаться, а ветеринарная помощь им не оказывается.

Авторами документа стала группа депутатов во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным. По его словам, принятый законопроект направлен на гуманизацию методов работы притравочных станций, а также на то, чтобы дети не становились свидетелями жестоких сцен истязаний животных.

"Мы знаем, как плохо это влияет на психику ребенка и как высок риск, что повзрослев, он сам станет жестоким.

Надеюсь, что с принятием этого закона, насилия и жестокости станет меньше", – подчеркнул председатель нижней палаты.

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Стоит отметить, что документ был положительно воспринят в экспертном сообществе. Так, юрист Фонда возрождения окружающей среды "Территория Мир" Сергей Афанасьев отметил, что нормативно-правовой акт идет в ногу с принятием поправок, которые ужесточают наказание за жестокое обращение с животными.

"Нам известно очень много примеров, когда просто ужас творится на этих притравочных станциях: натравливают животных друг на друга вплоть до истязания, до жесточайших боев между животными", – цитирует эксперта ТАСС.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Нормативно-правовой акт был одобрен Госдумой 13 декабря, а спустя два дня – Советом Федерации.

Принятые поправки предусматривают, что за жестокое обращение с животными, приведшее к их гибели или получению увечья, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, злоумышленнику будет грозить до трех лет лишения свободы. Подобное правонарушение, совершенное группой лиц, в присутствии детей и еще в ряде случаев, может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.

Автор: Иван Поляков21 декабря 2017, 18:03

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