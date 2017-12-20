Контактная притравка животных уходит в прошлое

Госдума в ходе пленарного заседания в среду, 20 декабря, приняла во втором, основном чтении законопроект об особенностях дрессировки охотничьих собак и птиц. Документ запрещает контактные способы тренировки животных.



Авторами нормативно-правового акта стала группа депутатов во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным. Они предлагают сделать натаскивание собак на дичь более гуманным, исключив физический контакт между животными.

"Владельцы притравочных станций будут обязаны устанавливать ограждения из сетки или стекла, которые защитят от травм как охотничьих собак, так и диких животных. Надеюсь, такой подход однозначно поддержат и охотники, зоозащитники", – заявил спикер Госдумы. По его словам, те, для кого эта деятельность является лишь бизнесом, должны осознавать, что жестокое отношение с животными в России недопустимо.

"И никакими благими целями оправдывать его нельзя", – подчеркнул председатель нижней палаты.

В документе отмечается, что отсутствие нормативов по содержанию животных ведет к серьезным деструктивным последствиям: они содержатся в тесных клетках, зачастую не могут двигаться, а ветеринарная помощь им не оказывается. Согласно нормативно-правовому акту, устанавливать такие требования должен федеральный орган исполнительной власти.

Кроме того, проект закона запрещает тренировать собак, которые не относятся к охотничьим породам. Благодаря этому будет пресечена необоснованная жестокость в отношении диких животных при подготовке собак к выставкам и прочим мероприятиям.

Немаловажно и то, что четко определяется круг организаций, уполномоченных предоставлять подобные услуги. В их круг входят только юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые заключили охотхозяйственные соглашения, а также обладают закрепленными охотничьими угодьями.

Это поспособствует исчезновению стихийных испытательно-тренировочных станциях, действующих вне правового поля.

Как отмечал ранее глава комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, именно Госдума седьмого созыва первая столь серьезным образом занялась вопросом гуманизации законодательства в сфере обращения с животными.





В свою очередь, вице-спикер нижней палаты Ольга Тимофеева отметила, что в современном мире недопустимы жестокие методы притравки собак. "В XXI веке идет кровавая травля животных, которых убивают ради тренировки, используя как мишень. Дикие животные содержатся на станциях как расходный материал", – посетовала она.

В настоящее время контактное натаскивание животных в нашей стране не регламентируется ни одним законом. Предлагаемые поправки избавляют законодательство от этого пробела.

