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Общество

Контактная притравка животных уходит в прошлое

Фото: GLOBAL LOOK press/John Daniels
Госдума в ходе пленарного заседания в среду, 20 декабря, приняла во втором, основном чтении законопроект об особенностях дрессировки охотничьих собак и птиц. Документ запрещает контактные способы тренировки животных.
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Авторами нормативно-правового акта стала группа депутатов во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным. Они предлагают сделать натаскивание собак на дичь более гуманным, исключив физический контакт между животными.

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"Владельцы притравочных станций будут обязаны устанавливать ограждения из сетки или стекла, которые защитят от травм как охотничьих собак, так и диких животных. Надеюсь, такой подход однозначно поддержат и охотники, зоозащитники", – заявил спикер Госдумы. По его словам, те, для кого эта деятельность является лишь бизнесом, должны осознавать, что жестокое отношение с животными в России недопустимо.

"И никакими благими целями оправдывать его нельзя", – подчеркнул председатель нижней палаты.

В документе отмечается, что отсутствие нормативов по содержанию животных ведет к серьезным деструктивным последствиям: они содержатся в тесных клетках, зачастую не могут двигаться, а ветеринарная помощь им не оказывается. Согласно нормативно-правовому акту, устанавливать такие требования должен федеральный орган исполнительной власти.

Кроме того, проект закона запрещает тренировать собак, которые не относятся к охотничьим породам. Благодаря этому будет пресечена необоснованная жестокость в отношении диких животных при подготовке собак к выставкам и прочим мероприятиям.

Немаловажно и то, что четко определяется круг организаций, уполномоченных предоставлять подобные услуги. В их круг входят только юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые заключили охотхозяйственные соглашения, а также обладают закрепленными охотничьими угодьями.

Это поспособствует исчезновению стихийных испытательно-тренировочных станциях, действующих вне правового поля.

Как отмечал ранее глава комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, именно Госдума седьмого созыва первая столь серьезным образом занялась вопросом гуманизации законодательства в сфере обращения с животными.

Фото: duma.gov.ru

В свою очередь, вице-спикер нижней палаты Ольга Тимофеева отметила, что в современном мире недопустимы жестокие методы притравки собак. "В XXI веке идет кровавая травля животных, которых убивают ради тренировки, используя как мишень. Дикие животные содержатся на станциях как расходный материал", – посетовала она.

В настоящее время контактное натаскивание животных в нашей стране не регламентируется ни одним законом. Предлагаемые поправки избавляют законодательство от этого пробела.

Автор: Иван Поляков20 декабря 2017, 15:05

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