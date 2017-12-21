В Москве в выходные закроют три станции метро

В предстоящие выходные – 23 и 24 декабря – три станции Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена будут закрыты для движения, передает телеканал "360". Речь идет о "Речном вокзале", "Водном стадионе" и "Войковской". "В обычном режиме Замоскворецкая линия метрополитена возобновит работу в понедельник, 25 декабря в 05:30 утра", – рассказали в пресс-службе столичной подземки.

Пассажирам предлагается воспользоваться наземным транспортом. В частности, между станциями будет курсировать маршрут "КМ". Закрытие движения связано с присоединением новой станции – "Ховрино".