Глобальный сбой в супермаркетах оказался опасным для россиян

Сбой в работе кассового оборудования в российских супермаркетах может иметь неприятные последствия для покупателей. Если клиент приобретет просроченный товар, то не сможет позже это доказать – даже если заработает отравление.

Об опасности предупредил покупателей известный Telegram-канал Mash. Он сообщил подписчикам, что Федеральная налоговая служба разрешила супермаркетам торговать без кассы.

"А вот теперь секретик для всех вас, кто не смог отовариться. Оказывается, ФНС уже разослала всем торговым точкам разрешение торговать без кассы. Ровно один день в году, только сегодня, вы можете купить все, что хотите, без чека. Разумеется, если вы траванетесь просрочкой в каком-нибудь "Магните", доказать вы тоже ничего не сможете. Такие вот стулья", – иронизирует автор поста.

О массовом сбое в работе кассовых аппаратов в России стало известно в ночь на 20 декабря. Из-за поломки закрыли часть магазинов одного из крупнейших российских ретейлеров "Магнит". С проблемами столкнулись на заправках "ЛУКойла", "Газпром нефти", в сети магазинов "Мария-Ра", "Аникс", "Ярче", "Автоштрих" и DNS, сообщает "Газета.ru".

"Скорее всего, проблема в прошивке нового ПО", — сообщили в компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений. Как сообщается, неполадки возникли в работе кассового оборудования производителей "Штрих-М", "РР-Электро", "Тринити" и "НТЦ "Измеритель".

В Федеральной налоговой службе заявили, что в таком случае торговые точки вправе проводить расчеты без этой техники, пишет НСН. Но все же после того, как система заработает, магазинам придется "сформировать кассовый чек коррекции", где будет указана общая сумма неучтенной выручки.

С 2017 года торговые предприятия поэтапно переходят на новую контрольно-кассовую технику. Она передает фискальные данные прямо в налоговые органы – в режиме реального времени через интернет. На онлайн-кассы к 1 июля 2018-го должны перейти и те торговые точки, которым раньше кассовое оборудование не требовалось.

