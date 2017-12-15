Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Сотрудники столичного управления МЧС выпустили экстренное предупреждение. Жителей Москвы ждет серьезное ухудшение погодных условий в выходные, с 16 по 18 декабря.

Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, местами гололедица. Москвичам рекомендовали быть предельно внимательными на улице и обходить шаткие конструкции.