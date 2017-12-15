Источник неприятного запаха найден в районе Балашихи

Источник неприятного запаха, на который в последнее время жаловались москвичи, похоже обнаружен. По словам специалистов, сероводород вместе с воздушными массами попадает в московский воздух из подмосковной Балашихи, где расположен закрытый недавно мусорный полигон "Кучино".



Первая оперативная информация о возможном источнике неприятного запаха появилась в минувший вторник, 12 декабря. А 13 декабря, по данным МЧС, были зафиксированы первые разовые превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в атмосфере в районе полигона твердых бытовых отходов "Кучино" (поблизости от Балашихи).



Как сообщили в министерстве, с 8 декабря текущего года в Московском регионе фиксируются обращения граждан о запахе сероводорода. Речь идет преимущественно о Центральном, Юго-Восточном, Восточном и Северо-Восточном округах столицы, а также городах Химки, Лобня, Мытищи Балашиха в Подмосковье.

Совместная работа МЧС России и Роспотребнадзора по контролю за содержанием вредных веществ в атмосфере ведется в круглосуточном режиме. Кроме того, осуществляется непрерывный мониторинг экологической обстановки на постах "Мосэкомониторинга".

Ситуация с состоянием воздуха в столице и области находится под контролем замминистра по чрезвычайным ситуациям. На базе Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС организована работа межведомственной рабочей группы.



Участие в совместной работе принимают представители комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, Росгидромета, Роспотребнадзора, Росприроднадзора. К мониторингу ситуации привлечены 426 человек и 123 единицы техники (из них 158 человек и 34 единицы техники предоставило МЧС).