Источник неприятного запаха найден в районе Балашихи
Первая оперативная информация о возможном источнике
неприятного запаха появилась в минувший вторник, 12 декабря. А 13 декабря, по
данным МЧС, были зафиксированы первые разовые превышения предельно допустимой
концентрации сероводорода в атмосфере в районе полигона твердых бытовых отходов
"Кучино" (поблизости от Балашихи).
Как сообщили в министерстве, с 8 декабря текущего года в Московском регионе фиксируются обращения граждан о запахе сероводорода. Речь идет преимущественно о Центральном, Юго-Восточном, Восточном и Северо-Восточном округах столицы, а также городах Химки, Лобня, Мытищи Балашиха в Подмосковье.
Совместная работа МЧС России и Роспотребнадзора по контролю за содержанием вредных веществ в атмосфере ведется в круглосуточном режиме. Кроме того, осуществляется непрерывный мониторинг экологической обстановки на постах "Мосэкомониторинга".
Ситуация с состоянием воздуха в столице и области находится под
контролем замминистра по чрезвычайным ситуациям. На базе Национального центра
управления в кризисных ситуациях МЧС организована работа межведомственной
рабочей группы.
Участие в совместной работе принимают представители комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, Росгидромета, Роспотребнадзора, Росприроднадзора. К мониторингу ситуации привлечены 426 человек и 123 единицы техники (из них 158 человек и 34 единицы техники предоставило МЧС).
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