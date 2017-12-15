Новогодние каникулы: как подготовиться к поездке с ребенком

Певица Наталья Подольская и известные детские эксперты решили поделиться с Dni.ru идеями, как подготовиться к поездке с ребенком на новогодние каникулы. А также рассказали о том, с какого возраста лучше всего путешествовать и как все успеть.

Бренд "Добрый" в рамках выпуска 100% соков для детей создал образовательный проект для родителей. Известная певица и мама Наталья Подольская задала пять острых вопросов о питании и развитии экспертам. Первый вопрос касался путешествий.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Дек 3 2017 в 7:59 PST

В первой серии программы "Мама, без паники!" Наталья Подольская решила выяснить, как правильно подготовиться к семейной поездке. Это распространенный вопрос, который вызывает стресс у каждой мамы, особенно если это первые путешествия ребенка. Поэтому в программе эксперты дали ей ценные рекомендации в интерактивном формате ролика.



Если ребенку менее года, то не стоит отправляться в путешествие. Такие крохи плохо переносят переезды и перелеты. Но дети с трех лет нормально переносят дорогу и хорошо себя ведут. Просто их надо занять чем-то в дороге. Можно взять яркие книжки, любимые игрушки, раскраски, карандаши.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Окт 25 2017 в 1:15 PDT

Нельзя отправляться в путь без аптечки. Возьмите антисептики, зеленку , а вот йод лучше не брать. Понадобятся пластырь (в рулончике и бактерицидный пластинками) и лекарства от насморка, коликов и прочее.



Особое внимание уделите питанию ребенка в дороге. Не берите скоропортящиеся продукты, например, яйца или йогурты. Лучше всего для путешествия подойдут плоские куриные котлетки (можно положить на хлеб), сырники, рулетики из лаваша с овощами. Из фруктов и овощей можно взять с собой бананы, яблоки, груши, огурцы, сладкий перец (предварительно очистив от семян), ломтики сельдерея, моркови. Не подойдут: помидоры (легко раздавить), гранат (невозможно почистить), цитрусы (пачкаются и пахнут). Можно что-то из специального детского питания в баночках и обязательно негазированную минеральную воду.

"Питание в поездке должно быть продолжением правильного рациона, а не перерывом в нeм. Eсли в семье соблюдаются правила здорового питания, то логично в дорогу тоже взять полезные продукты. Старайтесь разнообразить рацион ребeнка, взять максимально много сезонных и свежих фруктов и овощей, использовать удобную упаковку и избегать скоропортящихся продуктов", – советует эксперт по детскому питанию, кандидат наук Анна Левадная.



Специалист предупредила, что в дороге очень важно следить за питьевым режимом ребенка: "Главным питьем в поездке должна оставаться вода – как продукт, максимально качественно удовлетворяющий чувство жажды и восстанавливающий водный баланс. Но мы не должны забывать и об эмоциональной стороне питания! Вкусные напитки и продукты также можно использовать! При правильно сформированном пищевом интересе они не испортят семейный настрой на здоровый образ жизни. Например, дети любят соки! Выбирайте натуральные соки без добавленного сахара, например, новый 100% сок “Добрый” для детей. Но помните, что соки – дополнение к водному рациону, а не его замена".

Не стоит забывать и о мерах предосторожности. Возьмите обязательно детские крема или косметику. Кроме стандартного набора предметов личной гигиены возьмите побольше антибактериальных влажных салфеток. Они настолько многофункциональны, что расходуются в пути со скоростью звука.