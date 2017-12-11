Советник российского министра кормит кошку черной икрой
Юлия Алферова вызвала общественное возмущение тем, что кормила свою кошку Тессу черной икрой. Так в 2015 году она поздравила свою любимицу с Днем кошек. Глава Общественной палаты Московской области Шота Горгадзе пообещал вызвать девушку на комиссию по этике за недостойное поведение.
Сама Алферова в своем поступке не увидела ничего предосудительного. Она заявила, что корм для кошки из черной икры стоимостью четыре тысячи рублей за сто граммов является всего лишь шуткой.
Ранее Алферова работала вице-президентом в компании "Деловые люди" и директором по инвестиционным проектам в RE Group. Она окончила Воронежский университет бизнес-школу Российского союза промышленников и предпринимателей, передает URA.Ru.
Максим Орешкин в ноябре 2016 года занял место Алексея Улюкаева, отстраненного президентом от должности в связи у возбужденным против него уголовном делом по обвинению в коррупции.
Орешкину 35 лет и наравне с министром связи Николаем Никифоровым он – один из самых молодых членов российского правительства.
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