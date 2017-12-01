В Москве тяжелобольные дети ждут помощи часами

Экипажи скорой помощи московской детской городской больницы имени Сперанского вынуждены стоять в пробке. Маленькие пациенты ждут помощи по несколько часов.

Огромные заторы образуются не на дорогах столицы, где водители пропускают машины скорой помощи, а на въезде на территорию больницы – экипажи выстраиваются в длинный "хвост", чтобы передать пациентов в приемное отделение, передает Life.ru.

На фотографии, которую передал журналистам один из фельдшеров скорой помощи, видно, что в очереди на вход стоят минимум девять машин, в каждой из которых больной ребенок. "Стоящая впереди машина заняла свою очередь в 14 часов. Фотография сделана в 19 часов бригадой, занявшей свою очередь "под разгрузку" на "комбинате здоровья", – приводит издание слова фельдшера.

Руководство больницы признало факт пробок, но пока не может понять, с чем они связаны. В справочной службе учреждения уверяют, что проблема появилась недавно. "Возможно, закрыли какую-то больницу или объединили несколько больниц. Поэтому всех стали везти к нам, пациентов очень много", – уточнили в справочной.

Чтобы ребенка приняли по скорой в 9-ю городскую детскую больницу имени Г. В. Сперанского нужно отстоять пять часов: https://t.co/lEVDfP7y5y pic.twitter.com/8BJvPLYLf9 — Life | Новости (@lifenews_ru) 1 декабря 2017 г.

Такую версию подтверждают и некоторые родители маленьких пациентов. Они сообщили журналистам, что при вызове скорой помощи их предупредили, что больницы переполнены, поэтому ребенку придется подождать в машине.

"У нашего ребенка поднялась температура до 39 градусов, мы вызвали неотложку. Нас предупредили, что все детские больницы Москвы переполнены и прием ведется только в больнице №9 имени Сперанского. Врачи сделали укол, который сбил температуру. Пока мы ждали своей очереди в машине, температура поднялась снова. Это какой-то кошмар! Медики сообщили нам, что такая очередь здесь возникла впервые за пять лет!" – возмущаются родители.