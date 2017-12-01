Дизайнер оправдалась за скандал с олимпийской формой

Дизайнеру спортивной формы для олимпийской сборной России важно, в первую очередь, мнение спортсменов. Анастасия Задорина ответила на критику в адрес своей коллекции.

Задорину после презентации формы олимпийской сборной обвинили в том, что ее коллекция похожа на новую линейку Гоши Рубчинского. Анастасию это не задело: "Рубчинский прекрасен в своей отрасли", – заявила дизайнер.

"Я делаю свое дело. Мнение людей, которые меня поддерживают, мне важно. Им все нравится. И для меня самое важное, когда комфортно. Важна оценка спортсменов, потому что в первую очередь мы делаем для них", – сказала Задорина в интервью изданию "Ридус".

Показ новой формы для олимпийской сборной России от Zasport прошел в Москве 30 ноября. Бренд презентовал форму в цветах российского флага, дополненных светло-серыми тонами. Бурно отреагировали на презентацию в соцсетях. Некоторым форма пришлась по вкусу, однако подавляющее большинство сочли ее некрасивой.

О том, что новым производителем экипировки для олимпийской сборной России вместо компании Bosco будет фирма ZA Sport, стало известно в феврале. Фирма учреждена 28-летней Анастасией Задориной. Дочь генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина также известна как автор серии патриотических футболок с принтами против санкций – вроде "Тополь санкций не боится".

Имя Задориной связывают с проектом "русского айфона" и певцом Стасом Михайловым. Компания ZA Sport, которая теперь будет одевать российских олимпийцев, производит экипировку для игроков волейбольного клуба "Динамо Москва" (президент которого – отец Задориной), сборной России по волейболу, а также униформу для сотрудников аэропорта Внуково и монахов Николо-Перервинского монастыря. В ноябре 2016 года ООО "Мона Лиза", входящее в группу ZA Sport, получило контракт на пошив форменной одежды для ФГУП "Охрана Росгвардии".

С лета 2016 года Задорина – заместитель гендиректора холдинга "Росэлектроника", она курирует несколько крупных потребительских проектов – в частности, создание "русского айфона". Сообщалось, что в 2018 году холдинг выпустит полностью российский смартфон стоимостью около 130 долларов, который по потребительским качествам не будет уступать айфону.

Анастасия Задорина в конце прошлого года снялась в новом клипе Стаса Михайлова на песню "Там за горизонтом", для которого изготовила заодно и костюмы. Компания ZA Sport выступила одним из спонсоров концерта Михайлова в "Олимпийском". Как-то раз Задорина даже появилась на сцене в сопровождении собственного кордебалета и спела вместе с артистом ту самую песню.