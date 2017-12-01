Князя Владимира объявили "врагом народа"

Памятник князю на Владимирской горке в столице Украины следует снести. Петиция с таким предложением появилась на сайте Киевской рады. Авторы документа назвали князя Владимира самозванцем.

Авторы петиции считают, что в момент крещения Руси был якобы нарушен основной канон христианства – добровольный выбор веры. Активисты отметили, что и сам Владимир – личность одиозная и противоречивая: "князь-самозванец, который по-варварски осквернил веру предков".

Подписей под петицией пока немного, но тенденция – налицо. Тем более что недавно князь еще больше "согрешил" – ему установили 17-метровый памятник в центре Москвы, пишет "Вести Украина".

Абсурдом назвал инициативу по сносу памятника директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. Он указал на абсолютное непонимание исторических процессов: по его словам, христианизация во всем мире происходила таким методом, это был "единственный способ интегрировать народ в цивилизованный мир".

Исторические персонажи часто становятся заложниками политических режимов, а исторические факты – инструментом манипулирования, уверены эксперты. Умело сталкивая лбами народ в вопросах исторического прошлого, политики отвлекают внимание и набирают электоральные бонусы, заявил политолог Андрей Золотарев.

"Эти наши декоммунизаторы – на самом деле махровые большевики. Их методы остались прежними, сменилась только окраска. Как и в свое время коммунисты, нынешняя власть подгоняет под себя прошлое. Того же Хмельницкого сейчас крутят взад-вперед, а потом предложат вообще убрать как неугодного. Но, по сути, пока одни пилят ноги памятникам, другие пилят бюджет", – сказал Золотарев.

По мнению экспертов, поиски врагов украинского народа не скоро прекратятся. В какой-то момент врагом может стать даже Тарас Шевченко – его при желании тоже можно обвинить в излишне частых контактах с Россией.