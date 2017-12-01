Когда закончится российский PR

В Москве соберутся пиарщики-хулиганы: 13 декабря ожидается громкое и веселое событие в области коммуникаций – "Дни ПейR 2017". Место его проведения пока держится в тайне.

На этот раз организаторы придумали нетривиальную концепцию премии – "Последний день пиара". Они уверены, что эта сфера общественной жизни умирает, поэтому программа мероприятия будет посвящена идее перерождения профессии.

"Дни ПейR" проводятся уже в третий раз в традиционном хулиганском формате научно-алкоголической тост-конференции. Таинственные организаторы этого действа – неформальное объединение ведущих российских PR-специалистов, известное в широких кругах как "ОРК-комитет". Среди известных комитетчиков – Антон Назаров, Владимир Торин, Кирилл Алявдин, Карен Асоян, Ирина Бахтина, Вадим Ковалев, Валерий Федоров и Александр Вихров.

"PR загромоздил нашу жизнь гигантским количеством разнообразных фейков. Фейковое телевидение, фейковые знаменитости, фейковая забота о фейковых зверушках, фейковые активисты и их фейковые противники", – говорит писатель, журналист и политолог Владимир Торин.

Пора положить этому конец, и мы решили проститься с таким российским пиаром. Бесповоротно и беспощадно!

Ему вторит доцент факультета журналистики МГУ, директор по связям с общественностью "Интер РАО" Антон Назаров. По его мнению, засилье многочисленных премий и конференций на тему PR вынуждает предложить альтернативу– на "Днях ПейR" каждый сможет выпить, выступить и получить премию. "Надеюсь, что наступит время, когда коллеги перейдут от слов к делу и начнут, наконец, делать то, что должны, – давать добавленную стоимость бизнесу, власти, общественным организациям", - говорит Назаров.

"Дни ПейR" ежегодно собирают порядка сотни ТОП-специалистов коммуникационной индустрии, а желающих попасть на закрытую премию в разы больше. Видимо поэтому организаторы до сих пор не раскрыли главный секрет вечеринки – место ее проведения.