В Москве подполковника уволили за роман с заключенным

В Москве подполковника МВД уволили за роман с заключенным. Вычислить парочку удалось благодаря камере видеонаблюдения.

Как передает Telegram-канал Mash, старший следователь по особо важным делам, подполковник юстиции Нина Сопова воспылала страстью к заключенному Ренату Меликову. Мужчина, обвиняемый по нескольким статьям, находится в заключении в СИЗО Зеленограда.

Как отмечает издание, Сопова регулярно навещала возлюбленного в камере, принося ему шоколадки. Там следователь и заключенный тихо наслаждались обществом друг друга.

Однако парочка не учла тот факт, что их встречи фиксировала камера видеонаблюдения. В какой-то момент запись нежных встреч влюбленных попала к начальству Соповой. После этого следователь была вынуждена написать заявление на увольнение по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали старшего лейтенанта МВД за изнасилование подростка. Сотрудник полиции долгое время совращал 14-летнего мальчика через соцсеть.

В какой-то момент лейтенант решил встретиться с подростком. Было установлено, что полицейский подъехал на своем автомобиле к тротуару у пожарного депо в Сергиевом Посаде. Там он силой усадил мальчика в машину и отвез в поле, где изнасиловал его.