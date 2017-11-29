Установлен точный возраст гробницы Христа

Специалисты Афинского национального технического университета взяли пробы раствора известняка с мраморной плиты погребального ложа Иисуса. Они сделали это во время проведения реставрационных работ в Иерусалимской церкви.

Исследования ученых показали, что этот мрамор датируется 345 годом нашей эры. Это говорит о том, что это тот самый саркофаг, который в храме установил первый христианский римский император Константин.

Работы по вскрытию гробницы вызвали грандиозный резонанс по всему миру, сообщает Daily Mail. Греческие реставраторы ставили перед собой главную цель — спасти кувуклий, где, согласно Библии, Иисус был похоронен и воскрес. По мнению археологов, если оставить все как есть, святыня может рухнуть из-за неустойчивости фундамента.

Как писали Dni.Ru, археологи впервые за 500 лет вскрыли гробницу Иисуса Христа в храме Гроба Господня в конце октября 2016 года. Специалисты пытаются выяснить, почему святая Елена, которая проводила раскопки в Иерусалиме, решила, что в ней захоронен Иисус Христос.

Согласно Священному Писанию, Иисус Христос был распят, а затем похоронен в гробнице. Спустя три дня он воскрес. В IV веке святая Елена, мать Константина I, во время паломничества нашла Гроб Господень, Животворящий Крест и другие предметы христианского культа.