Как не размазать помаду во время еды

В Сети набирает бешеную популярность видео-инструкция о том, как решить распространенную женскую проблему. Азиатские блогеры показывают, как нужно есть, чтобы не размазать ярко-красную помаду на губах.

Видеозапись, размещенная в Facebook, выглядит по-настоящему устрашающей. На ней три разных блогера сначала красят губы яркой помадой, а затем приступают к поеданию пищи. Для того чтобы сохранить макияж, им приходится очень сильно открывать рот и зачем-то театрально выкатывать глаза.

За сутки видео-инструкция стала вирусной, набрав около десяти миллионов просмотров, более 300 тысяч лайков и более 60 тысяч репостов. Большинство пользователей с юмором отнеслись к этой инструкции.

"Хотел бы я купить этим девушкам конусовидное мороженое, чтобы посмотреть, как они будут открывать рот", "Не пойму, они так сильно открывают глаза для создания комедийного эффекта или у них без этого не открывается рот?", "Никогда не думала, что люди с помадой на губах могут выглядеть так глупо", – написали комментаторы.