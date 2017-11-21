Стала известна причина мучительной смерти рэпера Лила Пипа

Стала известная наиболее вероятная причина смерти популярного рэпера Лила Пипа. Врачи предполагают, что певец скончался от злоупотребления наркотиками.

Артист скончался от передозировки. В гастрольном автобусе музыканта сотрудники правоохранительных органов обнаружили марихуану, несколько таблеток сильнодействующего успокоительного и коричневый порошок неизвестного происхождения. Точная причина смерти станет известна через шесть-восемь недель, когда судмедэксперты проведут токсикологические анализы.

Согласно попавшему в распоряжение журнала TMZ полицейскому докладу, менеджер Лила Пипа незадолго перед концертом зашла в автобус музыканта. Она обнаружила его спящим. Менеджеру не удалось разбудить артиста, но она удостоверилась, что звезда дышит. Однако через какое-то время сердце Лила Пипа остановилось.

Команда артиста заметила это не сразу. Другой менеджер музыканта решил проведать своего подопечного через несколько часов. Он обнаружил, что Лил Пип не дышит, и вызвал скорую и полицию. Весь находившийся поблизости персонал вместе с друзьями рэпера пытался реанимировать музыканта, однако было уже слишком поздно.

Напомним, Густав Ар, известный под сценическим псевдонимом Лил Пип, скончался от передозировки в ночь на 16 ноября. Его смерть попала на видео. Страшные кадры с умирающим артистом снял его лучший друг Бекси. Он выложил ролик на своей странице в Instagram. На момент публикации видео Бекси не знал, что рэпер умирает от передозировки наркотиков. Когда друг Пипа понял это, он сразу удалил запись.

Рэпер предсказал свою смерть. За день до гибели он опубликовал фотографию в Instagram. Артист подписал ее: When I die You’ll love me ("Когда я умру, вы меня полюбите"). Уже через несколько часов 21-летний Густав Ар умрет от передозировки. За свою недолгую, но яркую музыкальную карьеру он успел выпустить один полноценный альбом.