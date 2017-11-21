Киев и Минск развязали шпионскую войну

Между Украиной и Белоруссией началась шпионско-дипломатическая война. В ответ на действия Минска, задержавшего украинцев-разведчиков, Киев выслал из страны белорусского дипломата.

Министерство иностранных дел Украины ответило на недружественные действия Белоруссии, которая перед тем объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова.

Как сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца, МИД Украины, руководствуясь принципом взаимности, принял решение о высылке из страны представителя посольства Беларуси. Фамилия дипломата не называется, но известно, что его уже нет в Киеве, пишет "Европейская правда".

Накануне, 20 ноября, в КГБ Белоруссии отчитались о раскрытии подпольной сети тайных украинских агентов. Минск объявил персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова. Его обвиняют в несовместимой с дипломатическим статусом деятельности из-за дела украинского журналиста Павла Шаройко.

В свою очередь сотрудник Национальной телерадиокомпании Украины Шаройко подозревается в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. Он набрал в свою команду граждан Белоруссии, которые за деньги собирали разведданные в военно-политической сфере.

Тем временем МИД Украины попросило своих белорусских коллег объяснить причины задержания в Минске еще одного украинца – Александра Скибы. Директор Завода утяжелителей прибыл в Минск 15 ноября на переговоры с руководством тракторного завода. Утром 16 ноября Скиба позвонил жене с чужого белорусского номера и сообщил, что его задержали сотрудники КГБ Белоруссии.