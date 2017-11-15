Лукашенко воткнул нож в спину Порошенко

Первый заместитель спикера Верховной рады Украины Ирина Геращенко ополчилась на Белоруссию за ее голосование в ООН против резолюции Киева о ситуации с правами человека в Крыму. По ее словам, произошедшее – "удар в спину" со стороны Минска.

Голосование белорусской делегации идет вразрез с принципами нейтральности, написала вице-спикер украинского парламента на своей странице в Facebook. По ее словам, это "второй нож в спину после такого же голосования в прошлом году", передает РИА ФАН.

Третий комитет Генассамблеи ООН в среду, 15 ноября, принял внесенный президентом Украины Петром Порошенко проект резолюции по правам человека в Крыму. Документ обвиняет Россию в многочисленных нарушениях и "незаконном установлении законов, юрисдикции и управления" на полуострове. Как справедливо заметил представитель Москвы, нынешний проект резолюции за авторством Порошенко еще более оторван от реальности, чем прежние опусы украинской официальной делегации.

В целом за документ проголосовало 71 государство, тогда как 25 выступили против. Поддержали проект резолюции США, европейские страны и их союзники. Отказались принимать документ Россия, Китай, Сербия, Казахстан, Иран и ряд других стран.





Среди них была и Белоруссия. Несмотря на то что в Киеве и Минске регулярно обмениваются заявлениями о дружбе и братстве, в реальности отношения между двумя странами далеко не так безоблачны. Протестное голосование делегации из Минска против проекта резолюции Порошенко вряд ли состоялось без ведома президента Белоруссии Александра Лукашенко. А посему такой шаг вполне можно расценивать как его демонстративный выпад в адрес украинского коллеги.

Стоит отметить, что Белоруссия последние несколько лет пытается лавировать между Россией и Украиной и соблюсти баланс интересов на фоне продолжающих стремительно деградировать отношений Москвы и Киева. В своем стремлении усидеть на двух стульях Лукашенко пытается угодить и Украине, и России, делая в отношении двух стран заверения в дружбе, добрососедстве и братстве.





На Украине к такой многовекторной политике северного соседа относятся довольно нервозно, из-за чего в двусторонних отношениях постоянно возникают трения. Так, недавно министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин предостерег граждан страны от поездок в Белоруссию. Чиновнику почудились российские спецслужбы, которые якобы действуют на всей территории Белоруссии и только и мечтают, как бы захватить в плен или завербовать зазевавшегося украинца, приехавшего к теще на блины.

С демаршем в адрес Минска ранее выступила и заместитель Климкина по делам евроинтеграции Елена Зеркаль. Она заявила, что Белоруссия лишь на словах является партнером Украины, а на самом деле ведет себя "совсем по-другому".

В Минске подобные пассажи не оценили и вызвали на ковер украинского дипломата Валерия Джигуна. В МИД Белоруссии заявили о неприемлемости и бесперспективности подобных высказываний.

