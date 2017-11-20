Лукашенко начал охоту на украинских шпионов

Власти Белоруссии объявили настоящую охоту на украинских шпионов. В КГБ страны заявили о раскрытии подпольной сети тайных агентов Незалежной.

Минск объявил персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова. Его обвиняют в несовместимой с дипломатическим статусом деятельности из-за дела украинского журналиста Павла Шаройко. В свою очередь, сотрудник Национальной телерадиокомпании Украины Шаройко подозревается в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети.

Корреспондента задержали в Минске 25 октября и доставили в КГБ. Там Шаройко якобы подтвердил, что его деятельность координировал Скворцов, который служит в управлении разведки Минобороны Украины, а должность советника посольства была банальным прикрытием.

В Минске утверждают, что журналисту выбрали соответствующую должность в телерадиокомпании, поскольку раньше он руководил пресс-службой главного управления разведки Незалежной. Созданная им агентурная сеть состояла из граждан Белоруссии, за деньги они собирали разведданные в военно-политической сфере, сообщает РИА Новости.

Во время обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в Киев. Как говорят в комитете госбезопасности, сам Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а также свое воинское звание – полковник.

В свою очередь, МИД Украины направило своим белорусским коллегам-дипломатам ноту для выяснения информации о задержании в Минске еще одного украинца – Александра Скибы. Директор Завода утяжелителей прибыл в Минск 15 ноября на переговоры с руководством тракторного завода. Утром 16 ноября Скиба позвонил жене с чужого белорусского номера и сообщил, что его задержали сотрудники КГБ Белоруссии.