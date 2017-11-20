Сокольническую площадь перекроют на два года

Сокольническую площадь закроют для движения транспорта на два года. Данная мера принята из-за строительства станции метро "Стромынка" ТПК, передает НСН.

Как пишет газета "Известия", Сокольническую площадь закроют 9 декабря 2017 года, а вновь открыть планируют 31 декабря 2019 года. Кроме того, по улице Сокольническая Слободка, от Русаковской улицы до Сокольнического Вала, будет введено одностороннее движение.