Сокольническую площадь перекроют на два года

Сокольническую площадь закроют для движения транспорта на два года. Данная мера принята из-за строительства станции метро "Стромынка" ТПК, передает НСН.
Как пишет газета "Известия", Сокольническую площадь закроют 9 декабря 2017 года, а вновь открыть планируют 31 декабря 2019 года. Кроме того, по улице Сокольническая Слободка, от Русаковской улицы до Сокольнического Вала, будет введено одностороннее движение.
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