Как Рособрнадзор игнорирует мнение президента

На прошлой неделе стало известно, что руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов получил двойную должность, став заместителем министра образовании и науки – руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Сергей Кравцов cмог получить повышение, действуя вопреки резолюциям и задачам президента, пишет "Независимая газета".

Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) – один из лучших негосударственных вузов России. Из-за отзыва лицензии он был вынужден отчислить студентов. В 2016 году Европейский университет возглавил рейтинг эффективности вузов Минобрнауки, опередив другие образовательные учреждения сразу по нескольким показателям. Несмотря на то, что президент России трижды накладывает резолюции "поддержать" это учебное заведение, Рособрнадзор всеми правдами и неправдами добивается прекращения действия лицензии.

Владимир Путин подчеркивает необходимость развития Дальнего Востока, ставит задачу правительству создавать на его территории максимально благоприятные условия для всестороннего развития региона. Однако после проверки Рособрнадзором в 2017 году закрывается филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета на Чукотке, а Северо-Восточному государственному университету (Магаданская область) отказано в государственной аккредитации по программам аспирантуры.

Президент поставил задачу упорядочить контрольно-надзорную деятельность, уменьшить число внеплановых проверок, прекратить бессмысленное давление контролеров-надзирателей. Однако 20 октября Минобрнауки выпустило приказ № 1025, согласно которому российские школы на несколько месяцев погрузятся в пучину тестирования. Кроме того, вводится тестирование, в том числе предметное, учителей. Пока в режиме апробации.

Возглавляемая Сергеем Кравцовым Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) образована в 2004 году и подчиняется Министерству образования и науки. В сферу деятельности этой организации входит лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности, подтверждение и нострификация документов об образовании и проведение ЕГЭ.



Многочисленные скандалы, уже даже не время от времени, а постоянно потрясающие нашу страну буквально по каждому пункту этого перечня, наносят огромный ущерб репутации, как всей российской системы образования в целом, так и министра Ольге Васильевой, в частности.

Последние три года Рособрнадзор победно рапортует о сотнях закрытых вузов и филиалов, которые, по мнению чиновников, вели некачественную образовательную деятельность или фактически торговали дипломами. Были проведены масштабные проверки, в результате которых были отозваны лицензии, вузы и филиалы лишены государственной аккредитации. Но за фасадом победных пресс-релизов не были слышны голоса тех экспертов, которые утверждали, что Рособрнадзор ради достижения цифровых показателей по сокращению вузов может идти на многое.

Но к некоторым вузам Рособрнадзор, напротив, относится очень благосклонно. Например, к ГОУ ВО Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет". Выездную плановую проверку, которая закончилась 17 марта 2017 года проводила Елена Кирьякова. Были выявлены несоответствия ФГОС, и 27 марта вышел приказ о приостановке государственной аккредитации. Однако уже 7 апреля вышел приказ о возобновлении действия аккредитации. Оказывается, вуз уже на следующий день после проверки – 18 марта – подготовил отчет об устранении несоответствия ФГОС (размещен на сайте вуза). Да и вообще любит Рособрнадзор этот подмосковный вуз: уже летом 2017 года он проходил аккредитацию, через неделю после окончания работы экспертов вышел приказ об аккредитации.

Отечески отнесся надзорный орган и к ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица": предписание было выдано 07 июля 2017 года, а уже 24 июля Рособрнадзор снял предписание с контроля. А при проверке ФГБУ ДПО "Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов" вообще не выявлено нарушений.

Интересные ситуации с проверками ФГБОУ ВО "Чеченский государственный педагогический университет", ФГБОУ ВО "Мичуринский аграрный университет" и филиала ФГБОУ ВО "Московский технологический университет" в г. Фрязино. По итогам проверок Рособрнадзор издавал приказы о приостановках государственной аккредитации. Но организации ранее, в марте 2017 года, успешно прошли государственную аккредитацию. Получается несколько месяцев назад содержание и качество подготовки обучающихся соответствовали требованиям ФГОС, а во время контроля качества уже нет?

А в это время в Санкт-Петербурге в конце октября состоялось шествие студентов Европейского университета. Его студенты, аспиранты и выпускники устроили акцию против отзыва лицензии у вуза. Они прошли по центру города в костюмах призраков, скандируя требование вернуть лицензию. Протестующие против закрытия университета недоумевают, что же это за организация такая, Рособрнадзор, для которой указания руководителя нашей страны могут ровным счетом ничего не значить? Видимо, это такой могущественный государственный орган, способный полностью игнорировать резолюции президента…