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Общество

Чистая вода защитит от болезней

Фото: barrier.ru
Некачественная вода становится причиной множества заболеваний. Например, она может быть источником пищевых отравлений, а остатки хлора, который используют для обеззараживания воды, и вовсе вызвать рак.
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Почти 30 миллионов человек в России потребляют воду, не соответствующую нормам. И проблема не в станциях водоподготовки: оборудование на них, особенно в Москве, используется самое современное. Однако воде, которая на выходе соответствует не только российским СанПиН и ГОСТу, но и мировым стандартам, предстоит многокилометровый путь по трубам – а они, в большинстве своем, к сожалению, предельно изношены. Здесь-то в очищенную воду и попадают механические примеси, железо и другие вредные загрязнения.  Но решения для этих проблем уже найдены!

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Нам на помощь приходят современные технологии. Созданные с их применением фильтры позволяют очистить воду в домашних условиях: удалить из ее состава железо, хлор, тяжелые металлы и микроорганизмы, обогатить полезными минералами. Ряд систем для очистки воды комплектуется мембранами из неорганических или полимерных материалов. Большей частью используются полимерные мембраны – они дешевле и показывают отличные характеристики по производительности и задержке загрязняющих компонентов.

В магазинах сегодня можно найти широкий выбор картриджей для любого типа воды. Особая комбинация фильтрующих полых волокон, бактериостатических и сорбирующих компонентов позволяет достичь быстрой и высокоэффективной очистки – в частности, стопроцентного удаления бактерий. К примеру, фильтры БАРЬЕР обеспечат чистой водой не только городских жителей, но и дачников, владельцев частных домов, использующих воду из источников нецентрализованного водоснабжения.

Как подобрать фильтр

Как при выборе фильтра, так и во время его эксплуатации следует соблюдать определенные правила. Если речь идет о частном доме или даче, то владельцу в первую очередь рекомендуется провести химический анализ воды. Эксперты выдадут заключение, на основании которого и будет подобрана нужная модификация фильтра.

Конечно, для того, чтобы провести анализ, придется уделить время. Однако и по первичным признакам можно найти оптимальное решение для очистки воды. Если чайник периодически приходится очищать от накипи, подойдет фильтр-кувшин с кассетой "Жесткость". А избавиться от ржавчины и металлического привкуса поможет картридж "Железо". Есть и универсальная кассета, которая помогает справиться как с избытком металлов, так и с жесткостью.

Владельцы дач, домов в деревне или коттеджей, пользующиеся колодезной водой, а также те, кто не доверяет качеству живительной влаги, поступающей из водопровода, могут использовать кассету "Ультра". Она очистит воду не только от разнообразных вредных примесей, но и обеспечит 100% защиту от бактерий.

Такой степени очистки более чем достаточно для взрослых. Но все мы особенно печемся о здоровье подрастающего поколения. Картриджи, специально разработанные для детей, учитывают особенности развития молодого организма. Они удаляют не только хлор, пестициды, механические взвеси, но и избавляют воду от вредных микроорганизмов и устраняют посторонние запахи. Модели "0+" очищают воду для детей с трех месяцев, для ребят постарше есть кассета "4+".

Тем же, кто особенно трепетно относится к своему здоровью, компания BWT предлагает фильтры, обогащающие воду магнием. Этот элемент препятствует развитию атеросклероза, укрепляет сердце и мозг, снимает признаки хронической усталости, помогает усвоению кальция организмом, а также незаменим для женщин старше 50 лет.

Фото: barrier.ru

Все указанные возможности очистки и обогащения применимы и в проточных системах. Удобство их в том, что очищенная вода течет прямо из-под крана, да и ресурс у картриджей больше. В среднем с их помощью можно отфильтровать до 10 тысяч литров. Есть предложение и для тех, кто не желает мыться хлорированной и жесткой водой, которая оказывает негативное влияние на состояние кожи и волос и может вызывать даже аллергические реакции. Справятся с этими проблемами кабинетные или специальные фильтры для душа. Они устранят вредные хлорорганические соединения и смягчат воду.

Выбирая оборудование, которое лучше подойдет для эксплуатации в конкретных условиях, необходимо учитывать среднюю суточную норму питьевой воды на человека – от 2,5 до 3 литров. Специалисты рекомендуют выбирать модификацию, способную обрабатывать двух– или трехкратный объем от рассчитанного минимального количества. И, конечно же, играет роль желаемый уровень очистки воды.

Как правильно пользоваться фильтром-кувшином

Перед началом эксплуатации емкости фильтра необходимо тщательно промыть с использованием моющего средства (эту процедуру желательно повторять перед каждой заменой картриджа). Кроме того, надо вовремя менять кассеты. У них есть определенный ресурс (у хороших производителей он составляет порядка 350 литров) – в среднем, срок работы картриджей равен трем месяцам. Естественно, при интенсивном использовании он сокращается. Меняя вовремя кассету, вы всегда получите только чистую и безопасную воду. Для удобства пользователей в кассетах БАРЬЕР предусмотрены механические счетчики или LED-индикатор, напоминающие о необходимости замены.

Как хранить очищенную воду

Очищенную воду нельзя хранить слишком долго, оптимальное время – 12 часов, в холодильнике. Такие меры необходимы для того, чтобы не допустить размножения бактерий в воде, ведь после очистки от хлора ничто больше не препятствует росту их популяции. В холодильнике водные запасы можно хранить не более трех дней. Кроме того, если вы какое-то время не пользуетесь картриджем, его рекомендуется держать влажным – либо отсоединить от кувшина, завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник. Хотя лучше все же заменить его на новый. И нежелательно, чтобы на сменные кассеты попадали прямые солнечные лучи – в тепле болезнетворные бактерии размножаются намного быстрее.

Автор: Федор Лопырев1 ноября 2017, 11:39

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