В Прибалтике закончились мужчины

Мужчин нужно возвращать из-за границы, поскольку в Прибалтике ощущается их острая нехватка. Так считают политики Эстонии.

"Главной демографической проблемой Тарту является гендерное неравенство и то, каким образом можно было бы дополнительно привлечь в город десять тысяч мужчин", – цитирует портал err.ee заместителя председателя комиссии по надзору за финансированием партий Каарела Таранда, наблюдавшего за дебатами кандидатов в мэры Тарту. Таранд считает, что единственным источником, из которого Тарту мог бы пополнять мужскую популяцию, является Таллин и его окрестности.

Чтобы выправить ситуацию, член Партии реформ Урмас Клаас предлагает использовать Тартуский центр профессионального образования, а социал-демократ Ярно Лаури дополнил, что мужчинам нужно предлагать больше вакантных мест. "В отсутствие которых способные мужчины как раз и уезжают из Тарту", – отметили политики.

"Мы ориентированы на публичный сектор, который предлагает работу в первую очередь женщинам. Это совершенно нормальная ситуация", – прокомментировал в ходе дебатов Юри Кыре из избирательного союза "Для Тарту".

На "мужской" теме делают свой политический капитал в основном те, кто принимает участие в муниципальных выборах. Напомним, что в Эстонии они состоятся 15 октября. Предварительное голосование уже началось.