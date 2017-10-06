Грузия исчезнет с карты мира

Грузия просит дружественные ей страны называть ее Сакартвело. Это историческое именование – сами грузины предпочитают именно его. А многим политикам неприятно название Грузия только из-за того, что так государство именуют в России.

Название Грузия напоминает жителям страны о периоде господства России продолжительностью почти в 200 лет, утверждает немецкое издание Neue Zuercher Zeitung. Несколько лет назад МИД Грузии попросил многие дружественные страны перейти на новое название Сакартвело.

Откликнулась только Южная Корея. Теперь свою позицию меняет Литва. Новое название Грузии там начнет действовать с 2018 года.

Название Сакартвело произошло от Картли – одной из основных историко-географических областей страны, где зарождалась колыбель ее государственности. Европейское название Грузии – Georgia происходит от имени Святого Георгия, покровителя страны.

На Западе часто путают это название с американским штатом Джорджия, по-английски они пишутся одинаково. Правда штат в США получил свое название в честь короля Георга II еще когда был английской же колонией в 1733 году.

Древние греки называли Западную Грузию Колхис – по названию существовавшего там Колхидского царства, а более поздние античные авторы – Иверией.

Устоявшееся в русском и некоторых других языках название Грузия происходит от арабо-персидского и сирийского Гурджан, или Гурзан. Гурджстан – страна волков.



