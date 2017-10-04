Опубликован список лучших школ России

Эксперты составили рейтинг 200 лучших российских школ. В список вошли учебные заведения, предоставляющие школьникам лучшее образование и возможность для развития их способностей.

Топ был составлен проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня". В список вошли 200 учебных заведений, продемонстрировавших высокие образовательные стандарты в 2016-2017 годах, пишет РИА Новости.

"Как правило, молодой человек может осознанно выбрать узкое направление специализации только в вузе. Школа же должна предоставлять ему самые широкие возможности развития и образования по разным направлениям", – подчеркнул директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко.

Согласно составленному списку лучшим учебным заведением признан Президентский физико-математический лицей №239 Санкт-Петербурга. На втором месте топа оказался Республиканский лицей для одаренных детей из Мордовии. Замыкает тройку лидеров школа №179 Москвы.

На четвертом месте оказался столичный лицей №1535, на пятом – лицей НИУ "Высшая школа экономики". Шестую позицию заняла столичная "Пятьдесят седьмая школа". Замыкают десятку лидеров еще четыре школы Москвы – №1514, №1543, лицей "Вторая школа" и специализированный учебно-научный центр, школа-интернат имени А. Н. Колмогорова при МГУ имени Ломоносова.

Как отметил Ященко, за год, прошедший с предыдущего исследования, выросли результаты регионов на Всероссийской олимпиаде школьников. "Как правило, рост олимпиадных результатов – это не только заслуга коллектива конкретной школы, но и внимание всего региона к этой работе", – подчеркнул он.