На "Комсомольской" в метро Москвы появились мобильные кассиры

Московский метрополитен расширил штат мобильных кассиров. В течение всего дня они будут дежурить на станции "Комсомольская" Кольцевой линии, а также на Сокольнической ветке в часы пик. У таких кассиров можно приобрести билет на одну поездку или получить помощь при пользовании автоматами по продаже билетов.

Ранее мобильные кассиры появились на "Савеловской", "Чкаловской", "Тушинской" и "Щелковской". Проект был признан успешным, поэтому до конца года встретить мобильных кассиров можно будет еще на нескольких станциях.