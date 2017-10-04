На "Комсомольской" в метро Москвы появились мобильные кассиры

Московский метрополитен расширил штат мобильных кассиров. В течение всего дня они будут дежурить на станции "Комсомольская" Кольцевой линии, а также на Сокольнической ветке в часы пик. У таких кассиров можно приобрести билет на одну поездку или получить помощь при пользовании автоматами по продаже билетов.
Ранее мобильные кассиры появились на "Савеловской", "Чкаловской", "Тушинской" и "Щелковской". Проект был признан успешным, поэтому до конца года встретить мобильных кассиров можно будет еще на нескольких станциях.
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