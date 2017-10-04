Когда в Москве откроются катки

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, когда жители и гости столицы смогут кататься на коньках. "Если погода не преподнесет нам сюрпризов, катки с искусственным льдом заработают 1 ноября", – цитирует его газета "Известия".

Московские власти планируют открыть 191 каток с искусственным льдом и более 1,2 тысячи катков – с естественным, передает РИА Новости. Ведется подготовка необходимой инфраструктуры – освещения, медицинских пунктов, точек питания и туалетов.