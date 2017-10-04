Блондинка из Минобороны Украины шокировала развратными фото

Сексапильная блондинка Александра Макаревич обожает дорогие курорты и эротические снимки в стиле БДСМ. А в свободное от соцсетей время девушка работает в Минобороны Украины.

Киевлянке Александре Макаревич 29 лет, по образованию она юрист, а по призванию – модель и звезда соцсетей. Судя по снимкам, красотка обожает сниматься в полуобнаженном виде, путешествовать и пить дорогой алкоголь.

Александра с удовольствием делится с подписчиками множеством эротических снимков на фоне роскошных интерьеров. Раскрепощенная девушка обожает позировать в бикини, с оружием или в БДСМ-стиле. За ее шикарной жизнью в одной только соцсети "ВКонтакте" следят более тысячи человек.

Недавно выяснилось, что блондинка работает в Минобороны Украины, однако ее должность пока остается загадкой. В военном ведомстве отказались отвечать на вопросы о Макаревич, сославшись на секретность персональных данных, пишет газета "Комсомольская правда".

О личной жизни Александры также известно немного. Судя по снимкам, у блондинки есть весьма состоятельный молодой человек. Однако фото в окружении мужчин у девушки так много, что не совсем понятно, с кем и в каких отношениях она состоит.